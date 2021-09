Haigekassa saadab endiselt SMS-sõnumeid, kus kutsub tegema esimesi ja teisi vaktsiinidoose

"Haigekassa saadab sõnumeid, kus kutsub vaktsineerima, kas pean kolmanda süsti tegema?" Nii on mitmed eakad inimesed küsinud oma lähedaste käest, saades telefonisõnumeid üleskutsega tulla vaktsineerima. Nii haigekassa kui Andmekaitse Inspektsioon kinnitavad, et sellisel viisil elanike teavitamine on igati seadustega kooskõlas ning kutsutakse esimest ja teist doosi tegema.



