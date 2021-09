NÄDALA ILMAPROGNOOS | Tõuseb tuul, tuleb vihma, aga läheb soojemaks

Madalrõhkkond liigub reedel üle meie kagusse, kuid ka laupäevaks jääme madalrõhuvööndisse, mis pühapäeval nihkub aeglaselt itta, et teha ruumi Skandinaaviast meie poole laienevale kõrgrõhualale. Seekordne kõrgrõhuala arenes Mandri-Euroopa kohal soojemas õhumassis. Reede öö on vihmane, kuid päeval vaid üksikuid sabinaid. Laupäev on vihmasem ning alles pärastlõunal lääne poolt alates sajuvõimalus väheneb ja pilvisus hõreneb. Siiski ei maksa nädalavahetusel laialdast päikesesära oodata, vaid siin-seal näitab päike end korraks sügiseste pilverünkade vahelt. Seega piirdub ka päevasoe 11–14 kraadiga. Tuul pöördub nädalavahetuseks põhjakaarde ja on üsna taltsas, vaid laupäeval on rannikul veel puhanguline.

ILM AASTA TAGASI 23. septembril 2020 kõikus õhutemperatuur 24,5 (Jõgeva) ja 5,3 kraadi (Valga) vahel. Tuule kiiruse maksimumiks mõõdeti Vilsandil 9,4 m/s. Päikest paistis Võrus 11,1 tundi.

Esmaspäeval on kõrgrõhuala meie kohal, teisipäeval seab end minekule ja kolmapäeval jääb veel vaid Ida-Eesti selle hõlma alla. Lääne-Eestisse jõuab kesknädalaks kauge madalrõhuala serv koos niiskema, aga ka soojema õhumassiga. Tuul on nädala alguses nõrk, pöördub kesknädalal edelasse ja vähehaaval tugevneb. Nõrga tuule ja sooja sügisest niiskust sisaldava õhumassi tingimustes on päeval taevas üsna pilvine ja napi päikesepaiste tõttu pürib õhusoe vaid 13–15 kraadini. Öösel on pilvi hõredamalt ja siis langevad termomeetrinäidud 3–9 peale. Olulist sadu ei ole, vaid paiguti võib mõni paksem pilv veidi vihma anda.