TELESOOVITUSED | Teid ootab suur pettumus

Dokumentaali esilinastus

ETV eetris esilinastub 4. oktoobril kell 22.15 ajakirjanik Anton Aleksejevi ja operaator Kristjan Svirgsdeni ühistööna valminud dokumentaal “See on meie maa...”. Mägi-Karabahh on kui tõotatud maa, mida peavad võrdselt enda omaks nii armeenlased kui aserid. Nii on need loo­tuste, kaotuste, ohvrite, kuid ka kangelaste mäed, mille igal nõlval on jutustada oma traagiline lugu. Endise Nõu­kogude Liidu lõpupäevil algas sõda, mille kahurid pole praeguseni vaikinud.

Aleksejev ja Svirgsden käisid teise Kara­bahhi sõja ajal kolm korda kohapeal.