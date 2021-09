Vaata siit, mida Maamajanduse eris veel kirjutatakse!

Kasvuhoonegaaside tekkimises on leitud peasüüdlane – põllumajandusloomad, kes oma elutegevuse käigus röhitsevad, puuksutavad ja situvad. Niisiis tuleks loomakasvatust vähendada. Aga on see üldse võimalik?