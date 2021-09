Lugeja küsib: kui peame tegema kiirteste, kas testimisele ja vastuste ootamisele kuluv aeg on tööaeg?

Kui riskianalüüsi tulemusena selgus, et testimine on teatud ametikohtadel vajalik, siis otsustab tööandja, mil moel ja millal testimine toimub. Kui tööandja on määranud, et testida tuleb töökohal enne tavapärase tööaja algust, siis on tegemist tööajaga, mille kohta tuleb pidada arvestust ja maksta töötasu.