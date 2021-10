TELESOOVITUSED | Inimfaktor, Jumalast hüljatud

Teisipäeval, 12. oktoobril kell 20 on Kanal 2 ekraanil sarja “Roaldi retked Eestis” kolmas saade, mis kannab pealkirja “Jumalast hüljatud”. Roald on üles otsinud Eesti mehed, kes omal ajal teenisid kaugel Afganistani sõjakoldes Nõukogude ridades ning on nüüd, vabas Eestis, justkui jumalast hüljatud mehed.