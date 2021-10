Lips läbi? Ei ole hullu, taaskasutus tõttab appi!

Alustuseks valige omavahel sobivad lipsud, paraja mõõduga koti jaoks piisab neljast lipsust. Harutage lipsud õmblustest lahti. (Foto 1)

Saadud materjal tuleks kergelt läbi pesta ja triikida. Lipsusiilud on kõik ebakorrapärase kujuga, seetõttu on vaja neid “õgvendada”. Murdke lips pikuti pooleks, kinnitage nööpnõeltega ja tõmmake kriips, mille järgi saab tükkide servad sirgeks lõigata. (Foto 2)

Nüüd pange lipsud nii, et ühe kitsas ja teise lai ots on kohakuti, nihutage saadud kolmnurki üksteise suhtes, nii et saaksite võimalikult laia ja pika tüki. Kinnitage tükid nööpnõeltega või traageldage kokku ja õmmelge läbi. Eelnevalt kinnitada on kindlasti vaja, sest lipsutükid on diagonaalkangast ja kipuvad omatahtsi liikuma. Triikige õmblusvarud lahku, mõõtke ja lõigake välja korrapärane ristkülik.

Pange paremad pooled vastamisi ja õmmelge koti küljed kokku, jättes 1,5–2 cm tunneli jaoks lahtiseks. (Foto 3)

Kotile tuleb teha ka vooder. Mõõtke välja sama lai tükk, kui on kott, pluss õmblusvarud; pikkus võib olla sama mis kotil või siis pisut lühem. Kui lipsumaterjalil on pikkust piisavalt, võib osa sellest tagasi keerata ja vooder võib selle võrra lühem olla.

Pange paremad pooled kokku ja õmmelge küljed kokku. Pärast seda pange kott ja vooder üksteise sisse (ikka paremad pooled vastakuti) ning õmmelge kotisuu ringiratast kokku, jättes siiski mõne cm lahtiseks, et saaks koti ümber pöörata. Ava kinnitage pärast ümberpööramist käsitsi salapistetega.

Lahtiseks jäetud ava järgi õmmelge tunnel. (Foto 4)

Mõõtke välja kaks nööri, mille pikkus on kahekordne koti laius pluss veel 10–15 cm ja ajage need tunnelisse nii, et üks nöör siseneks ja väljuks ühest ja samast avast, teise nööri algus ja ots on koti vastasküljel. Nööride otsad sõlmige tugevasti kokku. Niimoodi on hea kotisuu kahelt poolt sikutades kokku tõmmata. (Foto 5)

Nüüd saate oma pooleli oleva näputöö kotti pista ja selle kõikjale kaasa võtta. (Foto 6)