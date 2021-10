Need lihtsad ja põnevad kastmed toovad maailma maitsed sinu kööki

Mõnikord tundub, et õige ja maitsev kaste on toidu juures vaat et olulisim komponent! Siin on neli kastet orientaalse maitsega karrikastmest kuni prantsusepärase kastmeni, mis kannab sootuks Hispaania kastme nime.

Kaili Eerma