Haarav dokumentaal



20. oktoobril kell 22.30 on Kanal 2 eetris Inglise dokumentaal “Ülirikkad lapsevanemad”. Kasvatuse sisseostmisest on saanud üha populaarsem äri. Mõned näevad selles hädavajalikku õlekõrt, et veeta lastega rohkem kvaliteetaega, teised aga hoopis laiska kasvatamist.