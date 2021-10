Meil kutsuks naabrid selliseid asju nähes kohe lastekaitse kohale

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kas tõesti on Ivanna elu sellepärast väga keeruline, et ta ei järgi kõiki neenetsi kombeid, näiteks sööb kala, mida naised süüa ei tohiks? Ühe kala kohta ütleb neenetsi vanarahvatarkus, et kui seda sööd, siis läheb halvasti. Pärimused ja rahvajutud on muidugi äärmiselt põnevad, kuid filmis "Ivanna elu" tulevad need teemaks vaid korra. Film on vähese tekstiga, peamiselt jälgitakse pere igapäevast elu.

Ivanna riided, kontsaga saapad ja õhuke seelik lühikese jope all, lakitud küüned, meik… See on vast põdrakasvataja pidupäev, mitte argielu. Kaamera kohalolek annab muidugi tunda, aga see on paratamatu. Ivanna on ahelsuitsetaja ja sigaret tolkneb tal pidevalt suunurgas. Noor naine toimetab ega hädalda. Kõigele vaatamata voolab elu tundras oma rütmis, seega aeglaselt.

Tähelepanuväärne on pisike koda, milles Ivanna oma viie lapsega elab ja kuhu imekombel kõik ka ära mahuvad.