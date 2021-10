Kui juba hämardus, kutsuti meid tuppa. Siis selgus, et väikevend oli kadunud. Sain tõrelda, et lapsel silma peal ei hoidnud. Lootuses, et väikemees väga kaugele minna ei jõudnud, hakkasime teda otsima ja hüüdma elumaja ümbritsevast aiast, kuid tulutult. Vaatasin õnnetult Pontule otsa ja küsisin, et ei tea, kuhu väike Väino küll kadus.