„Kas pean maski ära võtma,“ uuriski Varbla jaoskonda mehe ja lapselapsega valima saabunud Kersti Rohtväli.

Ei pidanud, sest omakandi inimene tuvastati niigi ära. Kersti Rohtväli ja Rein Rohtväli olid koos lapselaps Aaron Laiusega, kellel see oli esimene kord valima tulla.

Kersti Rohtväli oli veidi üllatunud, et praegusel ajal esmavalijaid enam kuidagi ei märgata, kuid möönis, et küllap on ajad muutunud. Aaron Laius ütles, et tuli hea meelega vanavanematega jaoskonda, pealegi ei viitsinud ta hakata arvutis hääletamisega jändama.

„Me tegelikult pooldamegi paberil valimist,“ märkis Kersti Rohtväli. Valikut oli nende kinnitusel väga kerge teha, kuid täpsemad asjaolud eelistas pere jätta enda teada.