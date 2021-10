Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Võistlustulle on asunud põllumehed Tartumaalt, Lääne- ja Pärnumaalt, Viljandimaalt, Põlva- ja Saaremaalt. Esindatud on piima- ja teraviljakasvatus, samuti lihaveise- ja lambakasvatus. Põllumehed konkureerivad ka maasikakasvatusega, linnukasvatusega ja piimatöötlemisega talumeiereides. Kõik tänavuse konkursi nominendid on teie ees.