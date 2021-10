Kaupmeeste Liidu juht: töötajate puudus on kaubandussektoris nii suur, et ettevõtted kasutavad kõiksugu võtteid

Rimi kandis neli aastat tagasi Säästumarketi kaubamärgi maha – põhjuseks toodi eestlaste ostujõu suurenemine. Odavkett Lidl on aga veendunud, et Eesti kaubandusmaastikul vajab see koht täitmist: “Me pakume värskeimat ja kvaliteetseimat toodangut madalaima võimaliku hinna eest.” Peagi näeme, kellel on õigus.

Sven Arbet