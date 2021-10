Lidli värbamiskampaania lööb jaekaubanduse tööturul kaardid segi

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Kaupmeeste liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul on töötajate puudus lihtsamates ametites üleeuroopaline probleem ja seda mitmes sektoris. Ka kaubandus- ja teenindussektoris on töökäte puudus hetkel suurimaid murekohti.

“Me tegime kaubanduses juba enne COVID-19 pandeemiat mainekampaaniaid ja otsisime töötajaid. Praegu on inimesi leida aga veel keerulisem kui toona,” tõdeb Peil.

Kui varem oli eelkõige puudus kassapidajatest ja nendest töötajatest, kes peavad keskmisest rohkem klientidega suhtlema, siis praegu on puudu ka laotöötajaid, logistikuid ja autojuhte. “Rääkimata teenindajatest.”

Peili sõnul on töötajate puudus kaubandussektoris nii suur, et ettevõtted kasutavad kõiksugu võtteid. “Tavapäraselt on oodata palgatõuse...