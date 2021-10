KOLOSSAALNE KULTUURIPLAHVATUS: 105 rahvamaja teeb laupäeval uksed valla, uuri nüüd järgi, kuhu minna

Ta rõhutab, et päeva eesmärgiks on tõsta teadlikkust rahvamajade vajalikkusest ja olulisusest, tagada kultuuri ja rahvusliku identiteedi hoidmine ja luua eeldused rahvamajade arenguks.

Võimalus valitutele



Eesti Rahvamajade Ühing juhatuse esinaine Ülle Välimäe on rõhutanud, et nüüd, kohalike valimiste järel, mil paljud uued inimesed hakkavad omavalitsusi juhtima on oluline anda neile võimalus enese suuremaks kurssi viimiseks kohalikus kultuurielus toimuvaga.