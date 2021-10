Professor Mart Loog: „Oleme teelahkmel, kus peame tegema tähtsaid otsuseid, mis mõjutavad meid aastakümneid. Üks idee on Eesti rakendusuuringute keskuse loomine, teine puudutab rohetehnoloogiate keskuse asutamist. Soome näite varal maksaks üks selline keskus ca 300 mln eurot, mis võetaks kolme ülikooli eelarvetest. Ja see mõjuks neile laastavalt. Lahendus on siin olemas, aga poliitikud peavad ise selleni jõudma.”