Alates 5. novembrist on reedeõhtuti kell 21.40 ETV eetris Inglise sarja “Midsomeri mõrvad” verivärske hooaeg – kokku kuus jagu on valminud sel aastal. Internetikohvik on elustanud vana legendi metsas hulkuvast ja kätte maksvast Huntkütist. Paraku hakkavadki alevikus inimesed surema ja kõik märgid viitavad Huntküti tegutsemisele. Digikaugel Barnabyl tuleb kaevuda interneti ja müütide sügavustesse, et taas kord tõdeda: mõrva põhjused on siiski märksa maisemad.