Kolmanda laine suur küsimus – kuidas meditsiinitöötajad vastu peavad?

Ida-Tallinna Keskhaigla kolmanda astme intensiivosakonnas töötav õde Kadi* on üks neist, kelle õlgadel lasub kõige raskemas seisus koroonapatsientide aitamine. Pandeemia kevadisel kõrgperioodil, kui haiglaravi vajas Eestis üle 700 viirushaige, said tal nii mõnelgi nädalal ettenähtud töötunnid täidetud topelt. Praegu, viis kuud hiljem, valmistuvad meditsiinitöötajad – Kadi nende hulgas – kolmanda laine tipphetkeks, mil COVID-19 tõttu haiglaravi vajajaid on rohkem kui kunagi varem. Rohkem kui kevadel. Ületöötanud ja läbipõlemisohus inimesed peavad seejuures ravima suurema hulga patsiente väiksema personaliga.