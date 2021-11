Kas toetuse saamine nõuab uusi töökohti?

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Maaleht on korduvalt kirjutanud sellest, kuidas nii põllumehed kui ka toidutööstused on hädas töökäte puudusega. Tööjõumure lahendamiseks on vahendusfirmade kaudu palgatud ajutisi töötajaid Ukrainast ja Moldovast. Kel vähegi võimalik, soetab uut tehnikat, mis vähendab inimtööjõu vajadust.

Ka toidutööstuste investeeringutoetuse ühe eesmärgina on maikuus avaldatud sekkumislehel kirjas konkurentsivõime suurendamine, pöörates erilist tähelepanu tehnoloogiale ja digiüleminekule. Üllatuslikult on aga selle tulemusindikaatoriks uued töökohad toetatud projektides.

Nii et kui ettevõte soetab näiteks pakkimisroboti, tänu millele vabaneb viis-kuus inimest raske ja rutiinse töö tegemisest, siis tuleb säilitada need töökohad ja luua veel mõned juurdegi. Kust sinna aga töötajaid leida, jääb mõistatuseks.