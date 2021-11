Linnast maale elama asumine tähendab kahtlemata põhjalikku elukorralduse muutust – selleks peab valmis olema nii mentaalselt kui ka materiaalselt, aga kõige olulisem on siiski enda ja oma pere kindel tahtmine. Kui see on nii, tasub eesmärgid paika panna ja asuda neid täide viima, sest ega elu oota.