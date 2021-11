TELESOOVITUSED | Eeldatavalt on 10% meie toidust võltsitud

Teisipäeval, 16. novembril kell 20 on Kanal 2 ekraanil saatesarja “Roaldi retked Eestis” järjekordne jagu, mis kannab pealkirja “Suurpere sümfoonia”.

Olles ise üksiklapsena üles kasvanud, pole Roald Johannsonil (pildil) väga selget ettekujutust, milline näeb välja elu, kui ühise katuse all elab tõeliselt paljulapseline perekond. Saatejuht veedab nädala ühe tragi suurpere juures Kesk-Eestis, ning avastab, et lasterikaste perede vanemad on kohati nagu tsirkuseartistid, kes peavad korraga žongleerima kümne palliga. Kuidas see üldse võimalik on?