Sügislehed on aednikele kingitus, sest need on algmaterjaliks ühele parimale mullaparandajale – lehekompostile. Erinevalt kompostist, mida toodavad peamiselt bakterid (nemad töötavad kõige paremini soojades tingimustes), lagundavad lehti seened, mis on aktiivsemad madalamal temperatuuril.

Heitlehiste puude ja põõsaste lehti võib komposteerida muudest aia- ja köögijäätmetest eraldi, et valmistada mulda rikastavat lehemulda.