„Et meieni jõuaks migrantide mass, peab Venemaa avalikult kampa lööma. Selleks peab muidugi valmis olema“ Martin Herem olukorrast Valgevene piiril

Valgevene–Poola piiril seisavad Euroopasse pürgivad tsiviilisikud vastakuti relvastatud sõduritega. Mida sellises olukorras saab armee teha, kui neile upitatakse traadi tagant vastu lapsukesi?

See on väga keeruline. Ja väga alatu võte tuua mingite lubadustega turismi sildi all niiviisi kohale inimesi, kes arvavad, et Minsk ongi peaaegu Saksamaa.

Valgevene poolt on see väga kaval võte, aga ma arvan, et nad kaotavad selle lahingu, nii nagu läks juba Leeduga. Nad võisid arvata, et Leedu jääb selles kriisis üksi, keegi ei taha aidata, tulevad riikide vahel pinged ja ühtsus on lõhutud, aga ei läinud nii.

Sama Poolaga — kui eesmärk on lõhkuda ühtsust, siis vaatame, mis sellest saab. Praegu seda saavutatud ei ole.

Rahvast muudkui koguneb — kui neid üle ei lasta, siis midagi ju ikkagi juhtub.



Ongi jama, kui on mitu tuhat inimest, kes on külmas ja kes peavad kuskilt süüa saama. See on juba oht siseturvalisusele. Valgevenelased võivad ise üritada seal korda luua või neile kallale minna.

Ma ei kujuta ette, mis seal võib juhtuda.

Kui neid nn turiste saab sinna piiri taha juba väga palju, millal nad siis otsapidi meile jõuavad?

Mul on siin kaardid seinal, vaadake kui palju maad läbi Läti siia on. Ja ega seal ka keegi ei maga. Isegi kui keegi jõuab meieni, saab politsei nendega hakkama.

Et meieni jõuaks mass, peab Venemaa avalikult kampa lööma. Selleks peab muidugi valmis olema.

Poola on piiranud piirile pääsu. Ka ajakirjandus ei saa läbi, pildid paistavad olevat tehtud peamiselt Valgevene poolelt. Selline piiramine on teie meelest õige?

Ma ei taha poolakate otsust väga palju kommenteerida. Seda küll ütlen, et tänapäeval tuleb sõjapidamises suur osa infost läbi ajakirjanduse, kes laeb kohapealt pilte üles. Sellest on meil endalgi näited.