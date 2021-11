Et lennata, peab olema nii lennuk kui ka lennuilm

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

„Pagan võtku! Andke vähemalt teie lennuilma!“ pöördus USA kindral George Patton viimases hädas kaplan James H. O. Neilli poole ning käskis tal koostada spetsiaalse palve kõrgemale poole hea ilma saamiseks.

Oli 1944. aasta detsember. Belgias Ardennide mäestikus saavutas Saksa väekoondise ootamatu pealetung alguses olulist edu suuresti tänu pilvisele ja udusele ilmale, mis takistas liitlaste õhulööke. Kaplani palve ilmselt mõjus – mõne päeva pärast, just jõululaupäeval, taevas selgines, udu hajus ning lahingute käik võttis järsult teise pöörde. Liitlaste lennuvägi sai „päästetöödele“ asuda.

Ka rahuajal tuleb lennureisijail sageli palvetada ilma paranemise eest. „Õhusõit on ajavõit!“, ütlevad nad sarkastiliselt, kui pilet on taskus, lennuk ees, kuid õhku tõusta ei saa – pole lennuilma.

Uduga on hädas olnud ka tähtsad riigitegelased. 2007. aasta 5. oktoobril võttis Tartu Ülikooli 375. aastapäeva pidustustest osa ka Rootsi kuninganna Silvia. Tema maandumine hilines aga linna lennuvälja katva udu tõttu ligi 40 minutit. Muidugi on udu võimalik ära ajada näiteks kemikaalide (isegi uriini) puistamisega õhku. Hea et saadi ilma hakkama…