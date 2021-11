TELESOOVITUSED | Päris ja mängu lahinguid

Reedel, 3. detsembril kell 22 on Ka­nal 2 ekraanil komöödia “Pohmakas”. Lugu sellest, kuidas kaks päeva enne oma pulmi läheb Doug koos kolme sõbraga Las Vegasesse, et pidada maha unustamatu poissmeestepidu. Kui aga kolm peiupoissi järgmisel hommikul ärkavad, ei mäleta nad eelmisest õhtust midagi. Nende luksuslik sviit on segi pööratud, vannitoas tiiger ja garderoobis … tundmatu imik. Aga Dougi pole kusagil.

Laulatuseni on jäänud vaid loetud tunnid ning noormehed peavad meelde tuletama kõik eelmise õhtu valed otsused, et Doug üles leida ja toimetada ta õigeks ajaks altari ette.