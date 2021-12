Koide tegevust märkab tavaliselt siis, kui kapi alumisel riiulil hakkab silma palju mooniseemneid meenutavat prügi. Need ei pruugi alati olla mustad, vaid pigem söödud riideesemetega ühte tooni ning need on röövikute ekskremendid.

Suurpuhastuse käigus tuleks kõik nurgad ning nurgatagused läbi tuustida, et koide peidupaigad üles leida.

10–20kraadine külm mõjub hävitavalt nii munadele, vastsetele kui valmikutele.