Parim talu varustab aiasaadustega nii Kesk-Eestit kui pealinna

Tänavune parim talu on Jõeääre aiandustalu Järvamaalt, mille pererahvas Urmas ja Laivi Laks on oma kätega nullist üles ehitanud. Nüüd on abiks täiskasvanud pojad, kellele saab talu üle anda, kui aeg kätte jõuab.