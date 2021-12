Geeniteadus on nii kaugele arenenud, et DNA-ahelas saab teha muudatusi täpselt sel kohal, kus vaja," rääkis teraviljafoorumil Tartu Ülikooli molekulaarse taimebioloogia professor Hannes Kollist, lisades, et selle avastuse eest pälvisid mullu Nobeli preemia kaks naisteadlast, Emmanuelle Charpentier ja Jennifer Doudna.

Kollist selgitas, et see annab võimaluse mõelda läbi vajalikud muudatused ja saavutada täpselt soovitud tulemused. Meetodit on katsetatud juba USA-s.