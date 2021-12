Kui ma räägin sõpradele, et kasutan kokkamisel tudraõli, siis järgneb alati küsimus: mis asi see on? Tegu on taimega, mida Eestis leidub lausa kolme sorti umbrohuna: karvane, liiv- ja linatuder. Neljas tudraliik on põldtuder, mida kasvatataksegi õlitaimena.