Vello Pettai: Saksamaa valgusfoorivalitsus seab mitmeid uusi kursse vastandina Merkeli stabiilsusajastule

Vaadates praegust regionaalset ning rahvusvahelist olukorda ei või kuigi kindel olla, et Scholzile või Baerbockile lubatakse kaua visioneerida. Kui Vladimir Putin vallandab uue sõjategevuse Ukrainas või uus migratsioonilaine hoogustub põhja-Aafrikast või Lähis-Idast, tähendab see ohtu, et ka valgusfoorikoalitsioon peab tegelema pelgalt kriisijuhtimisega.

Saksa rahvas võtab uue valitsuse vastu paraja ükskõiksusega. Osaliselt seetõttu, et uus koalitsioon ongi sedavõrd enneolematu. Keskmine liberaalist valija ei oska kohe juubeldada, et tema erakond on paadis rohelistega. Roheliste poole pealt on tunne vastastikune. Võitnud ei ole ei vasak ega parem, kokku on tulnud mingi tsenter.