Hindrek Riikoja: riik peab oma inimeste eest ka tegelikult seisma, praegu on seda tõesti vaja.

| JUHTKIRI |



Riik on valinud hüppeliselt kallinenud elektri ja gaasi hinna kompenseerimisel kurnamistaktika, mille käigus jääb suur osa tegelikest abivajajatest toetuseta. Ametnikud mattuvad nii suure bürokraatia ja paberikuhja alla, et toetuse maksmine jääb venima. Inimestel on aga abi vaja kohe.