Kuidas hooldada kuusepuud nii, et sel okkad küljes püsiks?

Samuti tuleb hoolitseda selle eest, et puu saaks esimestel päevadel piisavalt palju vett. Ka edaspidi ei tohi vesi kuusejalast otsa saada. “Nii kindlasti ei saa, et tood esimesel advendil kuuse ja lähed nädalaks reisile. Kuusk on nagu koduloom, ta vajab pidevat hoolitsust. Tuleb kutsuda keegi kuusehoidjaks.”

Kui puu on värskelt maha võetud, pole vaja seibi tüvest maha saagida. Nädalaid või kuid tagasi maha raiutud puu puhul on see aga väga oluline – muidu tekib kork ette ja puu ei hakka vett imama. Platsilt ostes võiks paluda müüjal seda teha.

Okkaid võib pritsida

Taolisi abivahendeid nagu kuuseliim pole kuusekasvataja ise kunagi kasutanud, küll aga soovitab ta okkaid veepritsiga niisutada. “Aga loomulikult tuleb tuledega ettevaatlik olla, et voolu ei saaks.”

Sepp räägib, et teeb igal aastal oma kuusega testi. “Tõin näiteks 20. novembril kuuse tuppa ja viisin 5. jaanuaril välja. Puu oli äsja maha võetud, ma ei tekitanud talle temperatuurišokki ja kastsin teda terve aeg – okkad ei tulnud kuni lõpuni maha.”

Selleks et oma närve säästa ja ennetada peretülisid, soovitab Sepp kindlasti soetada ka kvaliteetse kuusejala. “Pigem maksta rohkem, kui et osta igal aastal uus või isegi mitu. Kõige lollikindlamad on minu hinnangul pedaaliga kuusejalad.”

