Veebruaris lõhkas Maaleht "pommi" pakendiprügi käitlemises. Mis on saanud edasi ja kas prügi on üldse mõtet sorteerida?

Ühelt poolt tõttasid prügifirmade esindajad üksteise võidu väitma, et see pole mingi uudis, et kogu pakendikonteinerite sisu ei töödeldagi ümber. Seda teadvat kõik nagunii.

Teisalt sain ma tohutult toetavaid kirju ja kõnesid võõrastelt inimestelt, kellele läks pakendiprügi väga korda ja kes tänasid teema selgitamise ning köögipoole avalikustamise eest.

Meie pakendipommi lõhkamisest on möödas 10 kuud. Hea meel on, et pakenditeema on sel ajal saanud kõvasti tähelepanu, aga kas asjad on paremuse poole liikunud? Uurisin keskkonnaministeeriumist ja Eesti Jäätmekäitlejate Liidust (ERMEL), mida vahepeal tehtud on.