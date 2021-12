Iga suss loeb!

Ajakirjanik küsis ühelt maailma rikkamalt mehelt: “Öelge, mis aitas teil nii rikkaks saada?” – “Minu jaoks muutus kõik, kui ma mõistsin, et tähtis pole raha, vaid armastus töö vastu.” – “Kas tõesti ainult see aitas teil üles ehitada äriimpeeriumi ja teenida miljardeid?” – “Ei, mitte just päris nii. Ma hakkasin rikkaks saama siis, kui veensin selle jutuga oma kaastöötajaid.”