Riik valis energiašoki leevendamiseks kõige bürokraatlikuma meetme. Ühe leibkonna menetlemiseks kulub minimaalselt 20 minutit

Eesti kõige väiksema mediaansissetulekuga omavalitsused on Valga vald ja Narva linn, mõlemas kohas valmistuvad sotsiaaltöötajad jaanuaris toetusavalduste tulvaks.

Narva linnapea Katri Raik on toimuvat juba võrrelnud olukorraga, kus ühel ajal toimuvad valimised ja vaktsineerimine, sest Narvas võib abi vajada kuni 25 000 peret.

Valga vallavalitsuse sotsiaaltööteenistuse juhataja Jüri Kõre ütles, et riik on valinud inimeste abistamiseks kaheldamatult kõige bürokraatlikuma ja töömahukama meetme. „Kevadeks on sotsiaaltöötajad omadega sama läbi nagu praegu meedikud,“ ennustas ta.

Kõre sõnul on aga selge, et kui teist võimalust oma inimeste aitamiseks ei ole, siis tuleb olemasolevaga tööle hakata.