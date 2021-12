ILMAPROGNOOS | Sünoptik on kindel, et jõulud tulevad seekord valged!

Eeloleval ööl lisandub rohkelt lund, lääne pool ka lörtsi, tugev edela- ja läänetuul teeb tuisku. Õhutemperatuur on 0...–3, Eesti lääneservas kuni +1°. Vastu hommikut pöördub tuul Soome lahe äärest alates põhjakaarde ning ilm muutub kiiresti külmemaks. Ennelõuna jätkub lumehoogude ja tuisuga. Loode-Eestis saab keskpäeva paiku suurem sadu läbi ja pärastlõunal eemalduvad tihedamad sajupilved ka mujalt. Põhja- ja loodetuul tõmbub veidi tagasi. Õhutemperatuur on –4...–9, õhtupoole langeb –10° ümbrusse. Jõuluõhtu tuleb külm ja karge, mõnes üksikus kohas pudeneb õrna lund.

Jõulu esimesel ja teisel pühal kandub madalrõhkkonna serva mööda meile vahetevahel lumepilvi. Põhjakaarest tuleb külma juurde. Temperatuur on pilvisema taeva korral öösiti –10° lähedal, selgema taeva all langeb alla –15°, päeval on –5...–10° piires, vastu Läänemerd on ilm pehmem. Kuid tugev loode- ja läänetuul lisab sinnagi kõledust.