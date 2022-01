Kes sääsest elevandi tegi, las see ka toidab teda!

SIRJE A. REI kogust

Kuidas töö, nõnda palk

Ülitõsiste nägudega istusid Metsaveere valla volikogu mehed rohelise kaleviga kaetud laua ümber ja arutasid valla käskjala Maalbergi palgaküsimuse üle. Hiljuti oli volikogu selgusele jõudnud, et valla rahaasju tuleb koomale tõmmata ja seda just käskjala palga arvelt. Mõelda vaid, käskjala palk on olnud 120 rubla aastas – liiga hea selle kerge töö kohta!

Kurjad keeled teadsid rääkida, et käskjala palga kärpimise mõte volikogus juba paar kuud tagasi tärkas ja vist peamiselt sellel põhjusel, et käskjalg ei läinud enam koos volikogu meestega pärast koosolekuid kõrtsi jooma. “Hoiab kõrvale ja ehk peab ennast paremakski. Ei ole enam nagu omamees koos teistega,” arvati.

Kirjutaja abi oskas lisada, et asjal teinegi konks küljes on: “Maalbergi juures käivat valla rahvas mitmesuguste asjade kohta nõu küsimas ja paljud neist arvavad ka, et käskjalg Maalberg tõesti arukas mees on.”

Kui palju nendes arvamistes tõtt oli, kes seda teab, aga oli selge, et Maalbergi palga osas valla kulude vähendamine volikogu poolt mitte põhjendamata ei olnud. Põhjused olid leitud. “Kaheksakümmend rubla aastas on küllalt,” arvas volikogu esimees Toomas Ots.

“Mõtelge ometi: vald on kümme versta pikk, käimist kui palju. Nelikümmend rubla on tarvis juurde panna, aga mitte maha tõmmata,” oli Vällu Kaarli arvamus.

“Vällu Kaarel tahab, et vald peab käskjala rikkaks tegema!” pilkasid teised.

“Kuidas töö, nõnda palk,” lausus volikogu esimees Toomas Ots tarka nägu tehes.

“Eks ta ole – käskjalale ei või nii palju palka maksta, et ta korralikult süüa saab, siis läheb ta rasvaseks ja ei jõua joosta, et valda mööda käsklusi edasi anda. Kui ta aga vähe palka saab, siis on ta poolnäljas olles kerge jalaga nagu hurdakoer,” parastas Vällu Kaarel.

“Kaua me selle tühja asja juures jorutame,” pahandas Tiigi Villem, “määrame kaheksakümmend rubla aastas ja asi tahe.”

Käskjalg Maalberg kutsuti sisse ja anti talle volikogu otsus teada. “Ma paluksin teada saada, mispärast ma nüüd vähem palka hakkan saama kui seni?” küsis ta.

“Ära nüüd tule siia oma tarkust näitama,” ütles volikogu esimees, “see on volikogu otsus ja sellest on küll. Kui sa rahul ei ole, võetakse uus käskjalg.”

Sellega lõppes volikogu koosolek. Volikogu mehed koos turske kirjutajaga istusid saanidesse ja sõitsid kõrtsi, kus järjekordne jooming algas. Kirjutaja tegi seekord mehemoodi välja ja kui meeste pead juba küllalt soojad olid, hakkas ta ääri-veeri seletama, et tema palk selle töö kohta suurem peaks olema.

“Hommikust õhtuni, vahest ka hilisööni istun kirjutuslaua taga, ja kui viimaks magama heidan, siis huugab pea nagu tuuleratas. Aastapalk ainult 600 rubla,” kurtis kirjutaja.

“Ära muretse, vähemalt sada rubla lisame palgale juurde juba järgmise volikogu otsusega,” trööstis Tiigi Villem.

“Muidugi, muidugi,” kinnitasid mehed.

“Saame isegi aru, et see palk sellise vastutusrikka töö ja vaeva kohta väike on,” rääkis Toomas Ots sigarit süüdates, “kuidas töö, nõnda palk,” lisas ta paksu sigarisuitsu suust välja puhudes. “Jah, ega kirjutajahärral käskjala moodi joosta tarvis ei ole,” tänitas Vällu Kaarel.