Kui kapsatünnis on hapendusvedelikule tekkinud hall kirme, vajab see eemaldamist. Ka tuleb keeva veega puhtaks pesta nii kapsaste peal olnud riie, kaas kui ka vajutis. Jääb aga hapendusvedelikku väheseks, põhjustab see kapsa riknemist. Selle vältimiseks valage juurde 1–2% soolalahust.

Kurkide hapendamise nõud tuleb samuti kontrollida – ega hapukurki võttes ole mõni neist jäänud vedelikust otsapidi välja. Niisugune üksik vili hakkab õhu käes roiskuma ning võib üsna ruttu ülejäänud nõutäie ära rikkuda.