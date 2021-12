Tänasest oodatakse kõiki Eesti inimesi täitma rahvaloenduse e-küsimustikku

„Tänavuse registripõhise loendusega saavad automaatselt loendatud kõik inimesed. Isegi siis, kui inimene ise midagi ei tee. Ootame väga siiski kõiki kaasa lööma, sest iga vastus läheb arvesse ja nii saame täpsemad tulemused. Kohustuslik on küsitlusel osalemine ligi 61 000 juhuvalimisse sattunud inimesele,“ lausus rahvaloenduse projektijuht. „Küsimustikule saavad vastata kõik, kelle püsielukoht on Eestis ning selle kohta tuleb vastav meeldetuletus e-posti aadressile. Need, kelle jaoks vastamine on kohustuslik, saavad paberkirjal kutse ka tavapostkasti.“