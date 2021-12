PROGNOOS | Sünoptik Kairo Kiitsak ennustab aastavahetuse ilma

Edasine ilm saab olema väga tujukas, sest õhutemperatuur hakkab pärast mõningat pausi taas plussi ja miinuse vahet pendeldama. Neljapäeval (30.12.) katab madalrõhkkond Skandinaavia ja selle serva mööda kandub meile lumepilvi, õhtupoole võib saartel ka lörtsi tulla, suureneb jäiteoht. Ilm püsib mandril veel talviselt külm, saartel ja läänerannikul on mahedam. Aasta viimasel ööpäeval (31.12.) saab Skandinaaviat kattev madalrõhkkond oma jõuvarudele täiendust ning laieneb soojema ja niiskema õhumassiga üle Läänemere Baltimaade kohale. Kohatised lumehood asenduvad järk-järgult lörtsi ja vihmaga. Mõõdukalt tugevas edela- ja läänetuules tõuseb õhutemperatuur öö jooksul lääne poolt alates üle 0°. Päeval on mandril üldine temperatuurifoon nullilähedane, saartel sooja kuni 4°. Jäiteoht on suur ja teed libedad!

Uue aasta esimesel ööl (1.01.) kõigub õhutemperatuur mandril 0° ümber, laialdaselt on udu ja jäiteoht suur. Tuul on veel rahulik. Vastu hommikut võib ilm taas pöörde teha ning langetada temperatuuri põhja poolt alates miinuspoolele. Sajab lörtsi ja vihma, õhumassi külmenedes muutuvad sajuhood lumiseks. Põhja- ja loodetuul muutub päeval tugevaks. Teed tõmbuvad jäiseks! Pühapäeva (2.01.) öösel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari, mis üürikeseks rahustab tuule ja hoiab ilma suurema sajuta. Õhumass on talviselt külm ning õhutemperatuur langeb mandril –10°st madalamale, selgimiste korral isegi –15°st madalamale. Päeval läheneb Skandinaaviast juba uus madalrõhkkond, mille idaserv ühes lumepilvedega laieneb üle Eesti ida suunas. Lõuna- ja kagutuul muutub tugevaks, hakkab tuiskama. Õhtupoole võib saartel ka lörtsi ja vihma sadada. Ilm on üsna kõle. Õhutemperatuur püsib mandril miinuspoolel, saartel tõuseb õhtuks edelatuulega plusspoolele, on jäiteoht. Vastu esmaspäeva ööd jätkub lääne poolt alates õhutemperatuuri tõus.