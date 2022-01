Naise ja imikuga metsa kolinud Tõnu: see eluviis on unustatud normaalsus

Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Imikuga metsas” autor ja tootja Marek Lindmaa, millest see sari räägib?

„Imikuga metsas“ räägib oma elu looduse ja metsaga sidunud mehest ja naisest – Tõnust ja Sindiast. Aasta tagasi sündis Tõnu ja Sindia perre esimene ühine laps ning nende soov oli, et väike Tarko Torm kohaneks juba maast-madalast eluga Eestimaa looduse keskel. Seega otsustati, et esimesel võimalusel kolitakse imikuga talvisesse metsa, peavarjuks lumele püstitatud tipitelk, soojust jagamas puudega köetav ahi ning seljakottides lisaks vajalikule varustusele ka aastakümnete pikkune kogemus. Nimelt on Tõnu üle paarikümne aasta tegelnud matkamisega ning valdab ka metsikus looduses ellu jäämise kunsti.