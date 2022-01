Tänavused seadusemuudatused: palgad ja trahvid tõusevad, elatis langeb ning vaba maa jagatakse laiali

Alampalk kasvab 70 euro võrra

Üleriigiline töötasu alammäär, mille töötaja peab täistööajaga töötades minimaalselt saama, on 2022. aastal 654 eurot (bruto). Tunnitasu on 3,86 eurot. Eelmisel aastal oli alampalk 584 eurot. Alampalga tõus 70 eurot on viimase kümne aasta suurim.

Õpetajate ja päästjate palgad tõusevad

Kõigi üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate miinimumpalk täiskoha eest on nüüd 1412 eurot. Õpetaja keskmine palk tõuseb 1540 eurolt 1653 euroni ehk 7,3%.

Päästjate miinimumpalk tõuseb 12% ning eesliinil töötavate politseinike ja häirekeskuse päästekorraldajate miinimumpalk ligi 5%.

Kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumpalk on nüüd 1300 asemel 1400 eurot. Ülejäänud kultuuritöötajate palgafond suureneb 2%.