Ajuteadlane selgitab, miks inimesed otsivad üha enam abi või toetust esoteerikast

Üks võimalus ongi need kristallid. Või siis lähed ravitseja juurde ja tunned, et seal on mingi müstilisus. Me tahame, vajame midagi, mis oleks argipäevast enam. Igal inimesel on oma viis seda salapära kogeda, mõnele piisab muusikast, mõnele jalutuskäigust talvises metsas. Minu jaoks rahuldavad teadusprobleemid täiel määral mu huvi salapära vastu. Kuidas tekib ajust teadvus? Kust tulevad uued ideed? Vajadus selle endast võimsama järele on inimesele omane, lihtsalt kahju on, et osa inimeste rahakotti selle abil tühjendatakse.