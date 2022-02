Paljud inimesed on magustajana harjunud kasutama mett. See aga ei sobi näiteks taimetoitlastele, kuna sisaldab loomseid ensüüme, samuti leidub neid, kellele mee maitse teatud toitudes ei meeldi.

Tuntud suhkru alternatiivid on ka banaanipüree või datlid. Samas võetakse järjest rohkem omaks uudseid taimset päritolu magustajaid, näiteks suhkruleht, agaavisiirup, ksülitool, palmisuhkur. Kirjutame neist kõigist lähemalt.