TELESOOVITUSED | Laulu ja filmi sisse pandud

Laupäeval, 22. jaanuaril kell 21.25 on TV3 ekraanil USA draama “Õhus”. Ryan Bingham (George Clooney) veedab enamiku oma ajast mööda Ühendriike ringi lennates ja inimesi vallandades – see on mehe elukutse, milles ta on põrgulikult hea. Tema ideaalne karjäär aga ähvardab kokku variseda, kui firma palkab tööle noore naise Alexi (Vera Farmiga), kes tuleb lagedale uue innovaatilise lahendusega: hakata inimesi vallandama läbi interneti. Päästmaks enda karjääri, otsustab Ryan teha kõik võimaliku, et Alexi idee ei teostuks.