Vaata siit, millest Maalehe värskes numbris veel juttu!

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse läbiv põhimõte on, et kui tööandja kehtestab töökeskkonnas nõude, siis ta kannab ka sellega seotud kulud. Tööandja kulu on näiteks tervisekontrollid, vaktsineerimine, isikukaitsevahendid, tööriietus ning puhastus- ja pesemisvahendid, kui töö laad seda nõuab.