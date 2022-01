NÄDALA ILMAPROGNOOS | Sünoptik Taimi Paljak: tuul tõuseb tormiks, liiklemine muutub väga ohtlikuks!

Neljapäeval on võimas madalrõhkkond Teravmägede all ja selle lõunaserva mööda kandunud soe on õhutemperatuuri plusspoolele tõstnud. On üksikuid lörtsi- ja vihmahooge. Tugev lääne- ja loodetuul saab õhtul veel hoogu juurde. Homme lisab Venemaale koonduv madalrõhkkond survet ja tuule tõus jätkub, sisemaal on puhanguid kuni 18 m/s, rannikul tõusevad loodetuule iilid kuni 27 m/s, õhtul tõmbub tuul pisut tagasi. Öö tuleb lörtsi- ja vihmasajuga ning õhutemperatuur püsib 0°st kõrgemal. Hommikul algab külmema ja kuivema õhu sissetung. Taevas muutub selgemaks ning päeva peale temperatuur langeb.