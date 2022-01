NÄDALA ILMAPROGNOOS | Otsige soojad riided välja, külm tuleb tagasi!

Madalrõhulohkude vahele mahuvad üürikeseks ajaks kõrgrõhuharjad. See tähendab, et senine muutlik ilmastik püsib. Õhutemperatuuri numbrid hüppavad paarilt plusskraadilt vahepeal allapoole miinus kümmet, et siis jälle nulli ümbrusesse tõusta. Aeg-ajalt sajab ja tuiskab ning kõik see kokku muudab liiklemise teedel keeruliseks ja nõuab ülimat tähelepanu.