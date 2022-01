Kohalikesse volikogudesse kuuluvatest inimestes on kõrgharidusega 67%, samas on põhiharidusega volinikke üle Eesti kokku 29 ehk vaid 1,7%. Suurima kõrgharitud volinike osakaaluga on Sillamäe ja Narva volikogud.

Vanuselist koosseisu arvestades eristub kõige nooremate liikmete poolest Kihnu vallavolikogu, kus volinike keskmiseks vanuseks on 42 aastat. Vanemad volikogu liikmed töötavad Loksal ja Jõelähtmel, kus keskmiseks tuleb 56 aastat. Eesti kohaliku volikogu liikmete keskmine vanus on 49 eluaastat.

Lisaks saab teada, milline on naiste ja meeste osakaal, kus valiti saadikuid kõige rohkem tagasi ja kus inimesed eelistasid erakondi ja kus valimisliite.